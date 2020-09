In una sentenza pubblicata oggi, la Suprema corte ha confermato la posizione del Tribunale cantonale di Berna, secondo cui i semi generati dalle nuove piante violavano la legge sugli stupefacenti e dovevano quindi essere confiscati. Queste sementi, provenienti da arbusti con un contenuto di THC medio dell’1,8%, avrebbero - secondo un esperto consultato dalla corte - sicuramente dato vita a piantine di canapa con un tenore di THC eccessivo.

Secondo il TF, le indicazioni dell’esperto confermano che i semi in possesso del ricorrente non corrispondono a una riproduzione controllata della varietà di cannabis originale. Solo i semi di cannabis certificati possono essere coltivati in agricoltura. Inoltre la riproduzione di queste varietà è strettamente regolamentata e riservata alle organizzazioni statali.