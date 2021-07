Un canoista è entrato in acqua oggi nella Limmat a Zurigo, malgrado il divieto di balneazione e navigazione, e alcuni passanti l’hanno visto andare a fondo. È stata lanciata una vasta operazione di ricerca, ma finora l’uomo non è stato ritrovato.

I passanti hanno avvertito la polizia poco prima delle 16.20 che un canoista era in difficoltà, precisa la polizia della città di Zurigo in una nota. Alcune persone hanno riferito agli agenti che l’uomo non era più in grado di stare a galla ed è scomparso sott’acqua.