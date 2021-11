Le aziende con meno di 250 dipendenti vogliono essere esentate dal pagamento del canone radiotelevisivo. E per raggiungere il loro obiettivo sono disposte a seguire due strade. La via prioritaria è quella parlamentare, dove è tuttora in discussione un’iniziativa di Fabio Regazzi (Centro), presidente dell’Unione svizzera arti e mestieri (usam). L’alternativa, in caso di insuccesso, è il sostegno alla preannunciata iniziativa popolare per un canone a 200 franchi, che prevede anche la soppressione della tassa di ricezione a carico di tutte le aziende, grandi, medie e piccole. «Se la mia proposta verrà bocciata in Parlamento, scenderemo in campo a favore dell’iniziativa. Se invece sarà approvata, l’usam in quanto organizzazione mantello delle 500 mila PMI svizzere non avrà motivo di appoggiare...