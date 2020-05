Ora i responsabili dell’Ufficio tecnico hanno deciso di procedere a una messa in sicurezza su vasta scala. La parete rocciosa verrà pulita e per quanto possibile, con l’aiuto di un escavatore a braccio lungo, verranno rimossi grandi blocchi instabili. In seguito la parete rocciosa verrà messa in sicurezza mediante la posa di reti in acciaio e di puntelli.