Altri 120 militari, parte del battaglione d’ospedale 2, entreranno in servizio tra il 26 e il 27 dicembre in appoggio ai servizi sanitari di vari Cantoni sotto pressione a causa della pandemia di coronavirus. Lo indica una nota odierna del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Attualmente circa 90 soldati in ferma continuata e volontari sono impiegati nei Cantoni Giura, Vallese, Neuchâtel e Friburgo. Per dare seguito ad altre domande e poiché per l’esercito si prospetta un aumento dei compiti, il DDPS ha chiamato oggi in servizio d’appoggio parti del battaglione d’ospedale 2 quale formazione di milizia in prontezza elevata.