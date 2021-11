Uno dei grandi campi d’azione per arrivare all’imprescindibile transizione energetica, e dunque al «global net zero» entro fine secolo, è la finanza. È infatti questo il ramo che determina il flusso di capitali verso un settore più inquinante oppure verso un settore a impatto nullo sull’ambiente. Detto in altre parole, è la finanza a fungere da collegamento fra le politiche climatiche dei Paesi (o di una comunità di Paesi, come ad esempio l’Unione europea) e il necessario cambio di paradigma dell’economia e dell’industria. Il problema centrale, tuttavia, riguarda la fiducia degli attori finanziari globali nelle politiche climatiche. Alle parole devono seguire fatti, azioni durature e non dipendenti da un ciclo elettorale. Per affrontare questo tema fondamentale, abbiamo interpellato Stefano...