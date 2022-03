Nel quadro del conflitto in Ucraina il capo dell’esercito Thomas Süssli lancia un appello alla calma alla popolazione svizzera. Tuttavia non è sicuramente una cattiva idea tenersi pronti, ad esempio allestendo scorte d’emergenza, ha affermato in un’intervista a Blick TV.

«È raccomandato avere da mangiare e da bere per cinque giorni; a testa sono adeguati nove litri d’acqua».

Molti credevano che non ci sarebbe mai più stata una guerra in Europa. «Ora ci siamo svegliati», ha detto Süssli, secondo cui per il momento non ci sono indizi di un conflitto nucleare. Le minacce del presidente russo Vladimir Putin dovrebbero rappresentare solo un segnale politico.

Alla domanda se l’esercito svizzero sarebbe pronto per lo scenario peggiore, Süssli ha sostenuto che le forze armate hanno tutte le capacità nell’ampiezza, ma forse non più a sufficienza nella profondità. Ora l’esercito si sta di nuovo impegnando a potenziarle.

Per la protezione della popolazione la Svizzera dispone di 360.000 rifugi con nove milioni di posti, quindi più che sufficienti per ospitare tutti. Attualmente questi locali vengono utilizzati diversamente, ad esempio da associazioni, e «bisogna chiedersi se si può fare in modo che funzionino di nuovo in caso di necessità», ha detto Süssli.

©CdT.ch - Riproduzione riservata