È stata una notte piuttosto agitata quella di Capodanno a Basilea, con diverse persone rimaste ferite in due distinte aggressioni fisiche. In un caso, la polizia ha già fermato un paio di giovani sospettati, riferisce la procura tramite una nota.

In seguito, una ventina di minuti dopo la mezzanotte, tre individui hanno aggredito una famiglia di quattro persone. Due di esse sono state trasportate all’ospedale in ambulanza. In relazione a questo fatto sono stati arrestati un 20enne e un 17enne.