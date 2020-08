All’interno dell’Ue l’indice è superiore alla media in diversi Paesi, tra cui Austria (145), Lussemburgo (141) e Francia (131). Gettando lo sguardo anche agli altri Stati limitrofi, pure in Italia (118) e in Germania (106) la carne risulta più costosa della media.

Anche per altri generi alimentari gli svizzeri devono sborsare molto di più degli altri abitanti dell’Europa, ma non come per la carne. In generale il costo degli alimenti in Svizzera è 1,66 volte superiore alla media dell’Ue, in linea con il suo maggiore potere d’acquisto.