Carcere preventivo no, «arresti domiciliari» sì

Niente carcere preventivo per i potenziali terroristi. Le persone che possono costituire un pericolo per la sicurezza pubblica saranno oggetto di altri provvedimenti restrittivi, ma non verranno messe in cella. Il Consiglio nazionale ha dibattuto a lungo sulle misure preventive di polizia, destinate a quelle persone che rappresentano una minaccia senza che esistano indizi sufficienti per l’apertura di un procedimento penale. Prima di sospendere la discussione, ha respinto la proposta più controversa del pacchetto, che prevedeva la cosiddetta custodia di sicurezza, in particolare per coloro che dopo aver scontato la loro pena continuano a rappresentare un potenziale pericolo.

Questa soluzione era già stata scartata inizialmente dal Consiglio federale. Il Governo aveva detto che questa non era compatibile con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Gli Stati, in marzo, lo avevano seguito, mentre la Commissione della politica di sicurezza del Nazionale ha voluto rilanciarla, allo scopo di «impedire in modo ancora più efficace gli attacchi effettuati da persone che costituiscono una minaccia riconosciuta». La direttrice del Dipartimento di giustizia e polizia Karin Keller-Sutter ha ribadito l’opposizione dell’Esecutivo: «La custodia di sicurezza per potenziali terroristi non è conforme alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo». È un provvedimento indegno di uno Stato di diritto, le ha fatto eco Priska Seiler Graf (PS/ZH), mentre il verde liberale Beat Flach (AG) ha parlato di «arbitrio totale».

«Serve a salvare delle vite»

La proposta commissionale invece ha trovato sostegno fra i ranghi dell’UDC e del PPD. Il democentrista Mauro Tuena (ZH) ha detto che questo articolo permetterebbe di salvare vite umane e che, stralciandolo, il Parlamento le metterebbe in pericolo». Mentre per il popolare-democratico Alois Gmür (SZ) non c’è nessuna violazione dei diritti umani. Ai voti, la misura del carcere preventivo è stata respinta da 113 deputati contro 78. Due le astensioni.

«Contraria ai diritti umani»

Contro si erano espresse negli scorsi giorni anche le ONG svizzere per i diritti umani, mentre cinque relatori speciali delle Nazioni Unite avevano scritto al Consiglio federale, sostenendo che «la legge proposta manca della chiarezza necessaria per garantire che le misure adottate in base ad essa siano necessarie e proporzionate». Questi argomenti sono stati difesi in aula anche dalla sinistra.

Sostegno ad altre restrizioni

Tutte le altre misure, invece, nel dibattito di entrata in materia sono state sostenute coralmente da una maggioranza borghese composta da UDC, Centro (PPD, PBD ed Evangelici) e PLR. Il divieto di lasciare un immobile, in pratica gli arresti domiciliari, una misura da usare come ultima ratio. Questi però potranno essere ordinati solo tramite la decisione di un tribunale. Per controllare l’esecuzione la polizia potrà ricorrere al braccialetto elettronico e alla sorveglianza telefonica. È verosimile che oggi vengano accolte anche tutte le altre. Il punto ancora in sospeso riguarda l’età a partire dalla quale queste retrizioni possono essere adottate.

I destinatari, come detto, sono i potenziali terroristi, persone contro le quali sussistono indizi concreti e attuali che costituiscono «un grave pericolo non altrimenti evitabile per la vita e l’integrità fisica di terzi». Si stima che siano alcune decine. Le valutazioni verranno effettuate dalla polizia federale (fedpol) e dai Servizi informativi della Confederazione (SIC). Sarà possibile costringere qualcuno a presentarsi ad una stazione di polizia ad orari prestabiliti; vietargli di lasciare la Svizzera (con il ritiro del passaporto); confinarlo in un determinato perimetro o non consentirgli di recarsi in determinati luoghi.

La misura dei «domiciliari», ha osservato Rocco Cattaneo (PLR), è conforme alla Costituzione e al diritto superiore, permette di reagire con tempismo, in modo efficace e proporzionale, qualora si abbia a che fare con una o più persone particolarmente pericolose. L’insieme delle misure però è stato contestato dai Verdi liberali e dalla sinistra. Franziska Roth (Verdi/SO) ha detto che li provvedimenti in discussione colpiranno persone innocenti e che la porta all’arbitrarietà è aperta.

Anche i minorenni

Le misure preventive sono limitate a sei mesi e potranno essere prorogate solo una volta per un massimo di sei mesi. I domiciliari invece si limitano a tre mesi. Se necessario, dovrebbe essere possibile prolungarli due volte per un massimo di tre mesi ciascuna. I domiciliari potranno essere imposti a persone di 15 anni o più, mentre le misure di sorveglianza sono previste anche per i bambini a partire da 12 anni in su. Sul tavolo c’è però la proposta socialista di aumentare il limite di età a a 14 rispettivamente 18 anni.

