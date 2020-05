Carenza di burro, si corre ai ripari

Per la prima volta da anni, nel 2020 si delinea un approvvigionamento insufficiente del mercato con burro svizzero. L’interprofessione del latte (IP Latte) ha pertanto inoltrato una domanda onde aumentare il contingente per l’importazione di burro. A inizio maggio 2020 le scorte di burro erano ancora a un livello molto basso, pari a 2.300 tonnellate. L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ha quindi deciso di procedere, come richiesto, all’aumento di mille tonnellate del contingente doganale parziale per l’importazione di burro, con effetto al 1. giugno 2020. La vendita all’asta delle quote di contingente continua fino al 26 maggio 2020.

A causa di forniture di latte stabili e di un incremento della produzione di formaggio, negli scorsi mesi è diminuita la disponibilità di materia grassa del latte per la fabbricazione di burro. Il 22 aprile 2020, l’IP Latte ha quindi presentato una domanda per aumentare, con effetto al 1. giugno 2020, il contingente per l’importazione di burro di mille tonnellate, un quantitativo che equivale a circa il 2,3 per cento del volume annuo delle vendite di burro in Svizzera. Per motivare la sua domanda, l’IP Latte ha sottolineato il fatto che, in base all’esperienza, le scorte di burro fino a fine aprile dovrebbero aggirarsi attorno a 4-5 mila tonnellate per garantire l’approvvigionamento per tutto l’anno. Visto che a inizio maggio le scorte erano ancora a un livello molto basso di circa 2.300 tonnellate, occorreva intervenire onde evitare problemi di approvvigionamento, soprattutto a fine anno. L’UFAG ha pertanto deciso di aumentare di mille tonnellate il contingente doganale parziale per l’importazione di burro con effetto al 1. giugno 2020. L’aumento sarà applicato soltanto per l’anno in corso. Nelle trattative in seno all’IP Latte, gli addetti dei settori della trasformazione e del commercio hanno convenuto di far partecipare i produttori di latte alle maggiorazioni di prezzo da attendersi per il burro a causa della scarsa offerta di materia grassa del latte.