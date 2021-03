L’associazione caritatevole Caritas l’anno scorso ha ricevuto offerte per 34 milioni di franchi, pari ad un aumento del 22% rispetto al 2019. La maggioranza delle donazioni è arrivata per il programma di aiuto relativo al coronavirus.

In totale, si legge in un comunicato odierno, le entrate sono arrivate a 133,9 milioni di franchi, grazie anche ad esempio ai contributi della mano pubblica, che hanno raggiunto i 54,6 milioni di franchi.

Caritas si è attivata in progetti di varia natura. A livello svizzero, ci sono stati soprattutto interventi di tipo sociale per 62,2 milioni. A livello internazionale sono stati spesi 48,6 milioni, ad esempio nel quadro del conflitto in Siria, dell’esplosione al porto di Beirut o della piaga delle locuste nell’Africa orientale.