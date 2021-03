Il giovane delinquente zurighese conosciuto con il soprannome di «Carlos» si è presentato oggi in tribunale in veste di accusatore. Il Tribunale distrettuale di Zurigo si è occupato di una causa intentata dal 25enne contro il Cantone.

«Carlos» - che nel frattempo preferisce farsi chiamare con il suo vero nome «Brian» - ha intentato una causa di responsabilità dello Stato. L’avvocato Markus Bischoff chiede per il suo assistito una riparazione di 40.000 franchi per le «condizioni disumane di detenzione» subite dal giovane nella prigione di polizia di Pfäffikon (ZH) agli inizi del 2017.

Il 25.enne è stato condotto oggi in aula dal penitenziario Pöschwies di Regensdorf (ZH) e benché non fosse previsto, il giudice, vedendolo molto agitato, gli ha dato la possibilità di prendere la parola.

L’avvocato del Cantone ha invece sostenuto nella sua arringa che il detenuto avrebbe avuto la possibilità di «comportarsi finalmente in modo corretto per una volta».

Il giovane è stato detenuto a Pfäffikon dalla fine di ottobre 2016 al 26 gennaio 2017. A partire dal 6 gennaio è stato trasferito per 20 giorni nella sezione di sicurezza della prigione. Un’inchiesta amministrativa è in seguito arrivata alla conclusione che «Brian» ha subito durante quei 20 giorni trattamenti «in parte discriminatori e umilianti».

Il detenuto era costretto a dormire sul pavimento, senza un materasso, con le catene alle caviglie e senza la possibilità di fare una doccia. Non gli era permesso indossare vestiti, perché avrebbe intasato il bagno e allagato la cella. Gli è stato dato uno spazzolino da denti solo dopo dieci giorni perché avrebbe potuto usarlo come arma. E per nutrirsi aveva a disposizione solo panini.

«Carlos» è diventato un caso «nazionale» in seguito ad un reportage televisivo del 2013, in cui si riferiva delle misure di presa a carico decise nei suoi confronti dalla giustizia minorile. In alternativa al piazzamento in una struttura chiusa, al giovane era stato messo a disposizione un appartamento di 4 locali e mezzo, con misure terapeutiche ed assistenza 24 ore su 24, e anche la possibilità di seguire lezioni di boxe thailandese, la sua passione.