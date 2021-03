«Carlos», ora conosciuto anche con il suo vero nome di battesimo, Brian, aveva chiesto 40 mila franchi per torto morale e quasi 16 mila di risarcimento al Canton Zurigo per le condizioni disumane di detenzione. Nella sua causa di responsabilità dello Stato, «Carlos» aveva fatto riferimento al periodo trascorso nella prigione di Pfäffikon in regime di sicurezza nel gennaio 2017. Per venti giorni, «era stato alloggiato in una cella singola senza materasso. Come indumento gli era stato dato solo un poncho, nel timore che i vestiti venissero usati per bloccare lo scarico della toilette. Al detenuto era stata negata la possibilità di farsi una doccia e di passeggiare in giardino. Gli era stato dato uno spazzolino da denti solo dopo dieci giorni, perché avrebbe potuto usarlo come arma. Come pasto solo panini, anche in questo caso come una misura di sicurezza per non dargli delle posate.