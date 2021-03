La carne prodotta in laboratorio potrebbe essere lanciata sul mercato svizzero già l’anno prossimo. Come scrive la «NZZ am Sonntag», l’azienda israeliana Aleph Farms, che collabora con Migros, vuole lanciare un primo prodotto nel 2022, cioè una bistecca di manzo sottile. Da parte sua, l'azienda olandese Mosa Meat, che collabora con la filiale della Coop Bell, vuole mandare presto la carne macinata allevata artificialmente attraverso il processo di certificazione UE. Infine, anche Mirai Foods di Wädenswil sta progettando di lanciare il suo primo prodotto di carne prodotta artificialmente l'anno prossimo. Tuttavia, per sopravvivere nel mercato di massa, i prodotti in questione devono diventare più economici.