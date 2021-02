Nonostante la cancellazione del Carnevale di Basilea, alcune centinaia di persone si sono riunite questa mattina alle 04:00 per un Morgenstraich silenzioso. Con poche eccezioni, hanno rispettato il divieto di suonare pifferi e tamburi.

Questo accenno di atmosfera carnevalesca era presente soprattutto alla Rümelinsplatz nella città vecchia, mentre altre piazze e strade erano poco affollate. Diversi gruppi hanno tirato fuori le loro lanterne, che non avevano potuto usare l’anno scorso. Ma non si sono viste molte persone in costume.