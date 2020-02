«Sapevamo che sarebbe stato difficile avere la doppia maggioranza di popolo e Cantoni, ma l’iniziativa ha permesso di fare un dibattito sulla questione delle pigioni, che rimane un problema. Anche i contrari hanno riconosciuto che ci sono problemi nelle città e negli agglomerati. Quindi la questione va affrontata, non con le soluzioni dell’iniziativa, ma con misure cantonali e comunali. Spero che adesso i contrari diano seguito a quanto detto nella campagna di voto», è così che la consigliera agli Stati Marina Carobbio (PS), vicepresidente dell’Associazione svizzera degli inquilini, commenta il respingimento in votazione federale dell’iniziativa «Più abitazioni a prezzi accessibili». Gli iniziativisti vogliono un intervento molto più consistente dei 250 milioni di franchi previsti per il Fondo di rotazione. «Ci saranno proposte in questo senso alle Camere per favorire gli alloggi di pubblica utilità. Nelle città, ma anche in Ticino, dove l’iniziativa ha ottenuto il 45% di voti favorevoli, c’è un problema di pigioni moderate». L’iniziativa nei sondaggi era partita molto bene poi strada facendo ha perso molti consensi. Per quale ragione? Carobbio ne vede essenzialmente due. «È stato utilizzato un argomento non corretto, dicendo che l’iniziativa avrebbe avuto un maggior costo per lo Stato, quando in realtà i prestiti concessi alle cooperative d’abitazione vengono completamente rimborsate. Inoltre si preferiscono soluzioni a livello cantonale. Non a caso molti si sono già mossi. Spero che anche il Ticino faccia di più perché i costi della pigione pesano tanto sulle economie domestiche del ceto medio e medio-basso».