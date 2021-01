Nella seduta di oggi, la Fondazione nazionale svizzera per il dono e il trapianto di organi ha eletto la 54.enne Marina Carobbio come nuova presidente del consiglio di fondazione. Dal 15.01.2021 la ticinese appartenente al Consiglio degli Stati succederà così a Pierre-Yves Maillard, che ha presieduto il consiglio di fondazione per sette anni.

Con Marina Carobbio, il consiglio di fondazione di Swisstransplant ha scelto una persona impegnata, che come medico e politica opera da anni a favore di una Svizzera equa e sociale, mentre per 12 anni ha fatto parte del Consiglio nazionale e da un anno è parte del Consiglio degli Stati per il Canton Ticino. Uno dei temi principali della sua attività politica è il sistema sanitario.

PD dr. med. Franz Immer, direttore della fondazione Swisstransplant, dichiara: «La pluriennale esperienza di Marina Carobbio come medico e la sua buona rete di contatti all’interno del sistema sanitario rappresentano un arricchimento enorme per la nostra fondazione»

Marina Carobbio: «Sono molto lieta di affrontare questa nuova sfida presso Swisstransplant e di poter mettere al servizio le mie conoscenze su diversi livelli. Il mio mandato coincide con il dibattito parlamentare sulla controproposta indiretta del Consiglio federale riguardo all’iniziativa sulla donazione degli organi. Sarà interessante!»

La ticinese prende in consegna lo scettro dal vodese Pierre-Yves Maillard, in carica come presidente del consiglio di fondazione dal 2013. Il consiglio di fondazione e la direzione ringraziano Pierre-Yves Maillard per il suo instancabile impegno e le grandi conquiste ottenute per la donazione di organi e tessuti e il trapianto in Svizzera.

«Con la sua dedizione e il suo supporto, Pierre-Yves Maillard ha fornito un contributo straordinario per far progredire i temi della donazione di organi e tessuti e del trapianto a livello nazionale, posizionandoli sempre nel modo ideale. Gli auguriamo di cuore ogni bene», afferma il direttore Franz Immer.

