Ieri mattina un carrello elevatore ha sfondato un ponte a Coira, precipitando nel fiume sottostante e portandosi con sé il suo addetto. Secondo quanto segnalato dalla Polizia cantonale dei Grigioni l’uomo stava sollevando le placche in cemento del ponte pedonale su Segantinistrasse quando, mentre uno dei blocchi era attaccato al mezzo per essere sollevato, il carrello è precipitato nel vuoto finendo nel fiume. Fortunatamente, l’uomo è stato subito aiutato dai colleghi ad uscire dal fiume e ha riportato solo lievi ferite. Intervenuti sul posto la Polizia Cantonale retica, la polizia cittadina e i vigili del fuoco di Coira oltre che uno specialista dell’Ufficio per la natura e l’ambiente. Il ponte Segantini è stato immediatamente chiuso e il carrello elevatore è stato recuperato con una gru da traino.