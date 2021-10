Casa in fiamme, morti due bambini

Due bambini di età imprecisata sono morti la scorsa notte in un incendio di una casa a Leuzigen, nel Seeland bernese. Altre quattro persone sono riuscite a salvarsi e sono state portate in ospedale con ferite leggere, hanno comunicato oggi la Polizia cantonale e la Procura regionale. Le cause del rogo sono al momento sconosciute.