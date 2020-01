Ancora una truffa del falso nipote in Svizzera. Questa volta la vittima del raggiro è un anziano di 78 anni, residente a Frauenfeld, che ha consegnato sabato a un truffatore la bella somma di 120 mila franchi, come precisa una nota odierna della polizia turgoviese.

La trappola è scattata venerdì, quando l’anziano è stato contattato da una donna per telefono che si spacciava per una conoscente e che gli ha chiesto un prestito di 120 mila franchi per acquistare una casa.