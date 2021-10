Tuttavia, quasi un quarto si mostrava insoddisfatto dei suoi orari di lavoro, mentre il 24% non si sentiva in grado di fornire le cure necessarie. Il 24% degli interpellati si lamentava di essere esaurito, mentre il 22% aveva forti dolori alla schiena e fino al 40% del personale considerava la propria vita privata più o meno compromessa dai suoi carichi di lavoro.

Dallo studio emerge inoltre che tanto più il personale curante è formato, quanto più pensa di cambiare impiego. La sua sostituzione non è però facile per le case anziani e di cura, che in almeno il 94% dei casi incontra difficoltà in questo senso.