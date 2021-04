La prima ondata della pandemia di coronavirus, arrivata nel marzo dello scorso anno, ha comportato costi aggiuntivi di circa 160 milioni di franchi per le case di riposo e di cura svizzere al di fuori del finanziamento delle cure. L’associazione di categoria Curaviva si aspetta che i Cantoni si assumano la loro responsabilità nel fornire sostegno finanziario.

La cifra di 160 milioni include la mancanza di entrate, ha detto in un’intervista pubblicata oggi dal Tages-Anzeiger Daniel Höchli, direttore di Curaviva, associazione di categoria delle istituzioni per persone bisognose di assistenza. «Per la seconda ondata, siamo in fase di calcolo», ha aggiunto Höchli.