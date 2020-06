Nell’Ospedale cantonale dei Grigioni il passaggio dal ricovero ospedaliero al trattamento ambulatoriale è proseguito anche l’anno scorso. Il numero di casi ambulatoriali è cresciuto sensibilmente.

Sono 82’000 i casi di trattamento ambulatoriali registrati l’anno scorso all’Ospedale Cantonale, indica oggi il nosocomio, evidenziando un aumento del 6,8% rispetto all’anno precedente. Il numero di trattamenti ospedalieri è invece aumentato soltanto dello 0,9%, a 17’800 casi.

Secondo le sue stesse dichiarazioni, l’Ospedale Cantonale ha reagito molto presto allo sviluppo «ambulatoriale prima del ricovero». Infatti nei nuovi edifici non sono stati collocati nuovi posti letto per il ricovero ospedaliero. Nella nuova struttura di 1500 locali vi trovano però posto svariate attività sanitarie, terapiche e amministrative.

I ricavi d’esercizio nel 2019 ammontano a 365 milioni di franchi, rispetto ai 349 milioni dell’anno precedente. Come l’anno precedente il risultato annuale ammonta a 27,2 milioni di franchi. «Quale fondazione indipendente di diritto privato, tutti gli utili vengono investiti nell’ospedale e nell’attività ospedaliera», spiega il direttore Arnold Bachmann.

Due unità di terapia intensiva

Come tutti gli altri nosocomi, negli ultimi mesi anche l’Ospedale Cantonale dei Grigioni ha dovuto far fronte alla pandemia da Covid-19. A causa della sospensione temporanea delle attività, si è resa necessaria un’importante riprogrammazione interna e il dislocamento di personale. Il nuovo edificio principale è stato messo in funzione proprio in questo periodo.

Grazie al nuovo edificio e al mantenimento dell’attività in quello vecchio, è stato possibile gestire due unità di terapia intensiva. In uno sono stati ospitati i pazienti del Covid-19 e nell’altro i pazienti che necessitavano di cure intensive.

L’anno scorso sono stati impiegati 2349 collaboratori. E l’ospedale è stato anche il luogo di nascita di 1075 bambini.