In merito al progetto di revisione dell’ordinanza attualmente in consultazione presso i Cantoni, la CET-S vorrebbe (8 voti a 4) che le filiali o di succursali «chiaramente identificabili» possano sollecitare l’aiuto previsto per i casi di rigore separatamente per ciascuna filiale o succursale, sia nel caso in cui quest’ultime siano situate in Cantoni diversi sia che si trovino nello stesso Cantone. Secondo la maggioranza della Commissione, ciò consentirebbe di evitare che queste imprese vengano svantaggiate, in particolare rispetto alle aziende in franchising.