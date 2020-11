In merito ai casi di rigore, e all’ordinanza che il Consiglio federale dovrebbe porre in vigore all’inizio di dicembre e di cui questa settimana ha presentato gli aspetti finanziari, la Commissione dell’economia e dei tributi degli Stati (CET-S) raccomanda l’allentamento di alcuni criteri per attribuire gli aiuti alle imprese considerate.

In merito alla flessione del fatturato che consente a un’impresa di essere ritenuta un caso di rigore, indica una nota dei servizi parlamentari diffusa oggi, la CET-S, come l’omologa commissione del Nazionale, raccomanda al governo di non considerare nel computo le indennità versate in caso di lavoro ridotto e di perdita di guadagno dovute alla COVID-19.