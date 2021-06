L’Ufficio federale di polizia (Fedpol) non ha intenzione di mollare la presa sul caso AutoPostale e porta la questione al Tribunale federale (TF). Allo stesso tempo, prosegue anche il procedimento amministrativo.

A fine maggio il Tribunale cantonale di Berna non era entrato in materia su un ricorso riguardante la decisione di rinvio presa in dicembre dal Tribunale penale economico bernese.