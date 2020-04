Caso Blatter, verso l’archiviazione di una parte del procedimento penale

pandemia

Il delegato dell’Ufficio federale della sanità pubblica per il coronavirus ammonisce: «L’8-10% delle persone più giovani finite in ospedale non avevano malattie pregresse» - L’esercito è impegnato con 5 mila uomini - Aggiornamenti da Berna sugli ultimi sviluppi legati all’emergenza coronavirus in Svizzera - LA DIRETTA DA BERNA