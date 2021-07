Ennesimo capitolo nel dossier riguardante il criminale noto con lo pseudonimo di «Carlos»: un funzionario del carcere minorile di Lenzburg (AG) è stato condannato dal Tribunale distrettuale della località argoviese per aver picchiato il pregiudicato senza motivo.

L’imputato è stato condannato a una pena pecuniaria di 18.900 franchi sospesa con la condizionale e a una multa di 4.700 franchi. La corte ha confermato a Keystone-ATS informazioni in questo senso pubblicate da aargauerzeitung.ch. La sentenza non è ancora cresciuta in giudicato.