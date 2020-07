Dopo la Pretura penale e la Corte d’appello e di revisione penale, anche il Tribunale federale di Losanna ha respinto il ricorso del giornalista Matteo Cheda, condannato per ripetuta diffamazione nei confronti degli avvocati bellinzonesi Franco Gianoni e Filippo Gianoni (ex municipale). Lo ha anticipato il sito online de «laRegione». Attraverso alcuni suoi scritti Cheda aveva attaccato i due legali criticando la gestione di dossier e progetti. Cheda aveva argomentato il suo ricorso invocando la libertà di espressione. I giudici di Losanna hanno invece rilevato, sulla base degli atti, che la libertà d’espressione non è assoluta.