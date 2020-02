Alcuni Paesi hanno chiamato in causa la Svizzera in seguito alle rivelazioni di spionaggio di numerosi Stati da parte dei servizi segreti tedeschi e americani tramite la società di Zugo Crypto. Lo ha indicato oggi un portavoce del Dipartimento federale della difesa (DDPS) ai giornali del gruppo Tamedia.

Ci sono state «poche reazioni da parte di paesi terzi nei confronti della Svizzera», ha detto il portavoce, citato nell’articolo. Il DDPS, non ha fornito ulteriori dettagli a Keystone-ATS, limitandosi a dire che il numero è finora «molto piccolo». Non è quindi chiaro quali Paesi siano intervenuti e quali siano state esattamente le loro reazioni.

Secondo i giornali, l’Iran, governi sudamericani, così come l’India e il Pakistan, erano tra i Paesi spiati. La settimana scorsa il portavoce del Consiglio federale André Simonazzi aveva riferito di non aver ricevuto alcuna reazione da parte degli Stati potenzialmente presi di mira dallo spionaggio.

La CIA e i servizi segreti tedeschi (BND) avrebbero per decenni intercettato migliaia di documenti da più di 100 Paesi utilizzando dispositivi di criptaggio della società Crypto. A quanto risulta diversi governi si sono affidati alla società di Zugo per criptare le loro comunicazioni, ignorando che la società era di proprietà della CIA e del BND e che questi ne manipolavano la tecnologia per decodificarne le informazioni.