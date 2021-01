Peter Marti dovrà indagare sulla fuga di notizie riguardante il caso Crypto, azienda che in passato ha collaborato con i servizi segreti tedeschi e americani. Marti è stato nominato quale procuratore federale straordinario dall’Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (AV-MPC).

L’AV-MPC risponde così alle sollecitazioni delle Commissioni della gestione, chiamate ad investigare su questo scandalo, per ripetuta violazione del segreto d’ufficio.

Il 13 novembre scorso, precisa una nota odierna del AV-MPC, le Commissioni della gestione delle Camere federali hanno sporto denuncia contro ignoti al Ministero pubblico della Confederazione per violazione del segreto d’ufficio (articolo 320 del Codice penale).

In precedenza, durante la fase di consultazione, erano trapelate ripetutamente a singoli media informazioni dalla bozza di rapporto d’ispezione sul «caso Crypto AG», classificata come confidenziale. Secondo le Commissioni di gestione, la pubblicazione di tali informazioni rappresenta un grave danno alle istituzioni.

Peter Marti è stato presidente della I. Camera penale del Tribunale d’appello del cantone di Zurigo. Prima di diventare giudice, è stato pretore per circa vent’anni.

La CIA e i Servizi segreti tedeschi BND avrebbero per decenni intercettato migliaia di documenti da più di 100 Paesi utilizzando macchine crittografiche della Crypto. Diversi governi si sono affidati alla società di Zugo per criptare le loro comunicazioni, ignorando che la società fosse di proprietà della CIA e del BND e che questi ne manipolavano la tecnologia per decodificarne le informazioni.