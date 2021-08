L’ex presidente della FIFA Joseph «Sepp» Blatter si è recato oggi a Zurigo per essere interrogato dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC). Lo ha indicato Thomas Renggli all’AFP, una persona vicina all’entourage del vallesano. Si tratta dell’ultima udienza nell’ambito del procedimento relativo al controverso pagamento di 2 milioni di franchi all’allora presidente della UEFA Michel Platini nel 2011.

L’udienza dovrebbe durare solo 90 minuti. Lo stato di salute di Blatter, 85 anni, ricoverato lo scorso dicembre e gennaio per un importante intervento al cuore, non permette altro. Altre audizioni potrebbero però aver luogo in settimana.