Secondo la «NZZ am Sonntag» la polizia ha perquisito uffici del Credit Suisse nel quadro del caso Greensill. Le autorità hanno sequestro documenti e aperto un nuovo procedimento.

La banca ha confermato al domenicale che c’è stata un’acquisizione di documenti da parte delle autorità, sottolineando però che il nuovo procedimento non è stato aperto nei confronti di Credit Suisse. Ulteriori dettagli non sono stati forniti, proprio perché un procedimento è in corso.