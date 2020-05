(Aggiornato alle 20) «È andata bene», aveva detto da parte sua Michael Lauber al termine dell’incontro con la Commissione giudiziaria del Parlamento. Poche ore dopo, la stangata: la Commissione apre un processo di revoca del procuratore generale. A annunciarlo è stato il presidente e consigliere agli Stati Andrea Caroni (PLR/AR). L’avvio della procedura di destituzione del procuratore generale è stata decisa per 13 voti a 4. È la prima volta che l‘organo parlamentare si china sulla possibile destituzione di un procuratore generale.

Secondo la Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione, ha ricordato Caroni, è possibile aprire un processo di destituzione di un membro del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) prima della scadenza del suo mandato se vi è anche solo il sospetto che esso ha violato gravemente i suoi doveri d’ufficio intenzionalmente o per negligenza grave, oppure se ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio. Secondo la Commissione, ha detto Caroni, entrambe le condizioni sono soddisfatte.

Ora, ha spiegato Caroni, la Commissione deve condurre un’indagine al termine della quale potrebbe presentare una mozione all’Assemblea federale per la destituzione di Lauber. La mozione verrà votata al più presto nella sessione autunnale di settembre. «Cercheremo di fare più in fretta possibile», ha detto Caroni.

La procedura di revoca segue infatti le accuse nei confronti del magistrato riguardo al suo agire nell’ambito degli incontri avvenuti tra il procuratore generale e il presidente della FIFA Gianni Infantino. A marzo l’organo di controllo del Ministero pubblico ha concluso che il magistrato ha infranto diversi doveri d’ufficio: ha ripetutamente detto il falso, ha agito in modo sleale e ha violato il codice di condotta del Ministero pubblico della Confederazione in modo «gravemente negligente». A Lauber era stato quindi tagliato lo stipendio per un anno.