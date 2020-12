Nel comunicato si formulano anche una serie di raccomandazioni per le elezioni dei tribunali federali. Per il Tribunale federale (TF) la commissione propone l’elezione di Mattia Pontarolo (PPD) quale giudice supplente di lingua italiana per il mandato 2021-2026. Con questa elezione, il rinnovo del TF risulterà completato.

La commissione propone inoltre all’Assemblea federale di eleggere l’attuale vicepresidente Martha Niquille (PPD) e il giudice federale Yves Donzallaz (UDC) come presidente e vicepresidente dell’Alta Corte per gli anni 2021 e 2022, seguendo la proposta del Tribunale federale. Una minoranza si è opposta per il modo in cui i due giudici hanno trattato un caso di mobbing e molestie che ha perturbato il Tribunale penale federale. Chiede quindi che il TF proponga altri due candidati.