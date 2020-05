La notizia, anticipata dai giornali del gruppo «CH Media» è stata confermata dallo stesso Grädel all’agenzia Keystone-ATS. L’ex procuratore del canton Berna ha motivato il suo ritiro, spiegando come il rapporto tra l’autorità di vigilanza e l’MPC sia attualmente «molto difficile». Inoltre Grädel ha detto di aver perso il piacere per esercitare tale attività.

Grädel non ha voluto fornire ulteriori dettagli sulla situazione in seno all’AV-MPC. L’autorità di vigilanza è attualmente presieduta dall’ex consigliere di Stato ed avvocato Hanspeter Uster.

In un rapporto pubblicato lo scorso marzo l’autorità di vigilanza aveva concluso che Michael Lauber ha infranto diversi doveri d’ufficio: ha ripetutamente detto il falso, ha agito in modo sleale e ha violato il codice di condotta dell’MPC in modo «gravemente negligente».