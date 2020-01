L’ateneo zurighese ha annunciato oggi la decisione in una nota, in cui sottolinea che la giurisprudenza sin qui applicata a casi analoghi ha portato a risultati diversi. La decisione del Tribunale amministrativo (TRAM) - scrive l’Università - ha inoltre importanti conseguenze finanziarie.

La professoressa Ritmann, che pure lavorava per l’Istituto di storia della medicina, è stata smascherata dalla direzione dell’Università come la «talpa» che trasmise al giornale due rapporti confidenziali sul collega.

Nel frattempo, la procura zurighese aveva un dossier contro la professoressa Ritzmann, accusata di ripetuta violazione del segreto d’ufficio per aver trasmesso al giornale i documenti confidenziali. Il Ministero pubblico aveva in seguito chiesto e ottenuto dall’Università e dalle autorità cantonali informazioni riguardanti tutti i suoi contatti con i media, comprese conversazioni telefoniche e scambi di e-mail.

Per i giudici del TRAM, i metodi utilizzati dal procuratore per ottenere le informazioni erano sproporzionati. L’inchiesta era infatti solamente allo stadio preliminare e non c’erano sospetti su persone particolari. Visto che tali prove non sono state considerate a livello giudiziario, anche l’Università non avrebbe dovuto tenerne conto.