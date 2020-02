All’aeroporto zurighese è stato attivato il piano anti-pandemia. L’aereo, un Airbus A330, è stato portato su un apposito spiazzo di sosta per i controlli del caso. La persona con i sintomi influenzali «fa parte del personale di cabina di Swiss, ma non era in servizio su quel volo».

L’uomo o la donna - per motivi di privacy la compagnia aerea non ha fornito precisazioni - è stata isolata dagli altri passeggeri e condotta in ospedale per controlli. Anche alcuni passeggeri che durante il volo si trovavano nelle immediate vicinanze sono stati sottoposti a controlli medici.