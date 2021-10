Nel 2022 i premi dell’assicurazione di base diminuiranno in media dell’1,4%. Ciò nonostante, molti assicurati potrebbero ridurre l’importo dei loro premi cambiando cassa malati, franchigia o modello assicurativo. Questo è quanto emerge da un’analisi del portale di confronti online comparis.ch. L’anno prossimo, infatti, circa 1,1 milioni di assicurati potrebbero comunque risparmiare anche più del 40% sui premi di cassa malati. Per gli adulti, il costo medio del premio di 4.159 franchi all’anno è un importo considerevole. Dopo un aumento dell’1,2% nel 2018/2019, dello 0,2% nel 2019/2020 e dello 0,5% nel 2020/21, per la prima volta dal 2008 i premi di cassa malati diminuiscono dell’1,4%.

Potenziale di risparmio massimo del 52%

Ciò nonostante, nel 2022 circa 1,1 milioni di assicurati adulti potrebbero ridurre la pressione media dei premi di 4.159 franchi all’anno del 40% e oltre. È quanto emerge dall’analisi di Comparis sui premi approvati dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Il potenziale di risparmio può essere realizzato passando a una delle cinque casse malati più convenienti nella propria regione di premi e/o aumentando la franchigia e/o scegliendo un modello alternativo presso la propria cassa.

Prendendo in esame i rispettivi cinque leader di mercato per regione di premi (presso i quali circa il 65% degli assicurati ha stipulato una polizza per l’assicurazione di base), per il 2022 si calcola un potenziale di risparmio massimo del 52%, ovvero 2.549.40 franchi. Di questo potenziale potrebbero beneficiare 521 assicurati standard presso Helsana (senza infortuni) nel canton Lucerna passando al modello Medico di famiglia di CSS.

Con una franchigia di 300 franchi è possibile ridurre i premi fino al 34%

Le persone che presentano problemi di salute e che per il prossimo anno prevedono costi di trattamento elevati, difficilmente vorranno aumentare la loro franchigia. Eppure, oltre 100.000 adulti con una franchigia minima di 300 franchi, nel 2022 potrebbero realizzare un potenziale di risparmio dal 20 al 30% cambiando modello e/o assicurazione (cioè passando a una delle cinque casse malati più convenienti); e circa 455.000 assicurati se passassero all’offerta più conveniente.

A risparmiare di più sarebbero gli assicurati con una franchigia di 300 franchi che cambiano cassa malati nel canton Vaud (regione UFSP VD2), più precisamente 171 assicurati con un modello standard presso Sanitas (senza infortuni): passando ad Assura e scegliendo il modello HMO pagherebbero il 34% (ovvero 2’379.60 franchi) di premi in meno all’anno.

Risparmio del 34% anche con la franchigia massima

C’è un potenziale di risparmio anche per chi ha già una franchigia massima di 2.500 franchi. Il prossimo anno, ad esempio, cambiando cassa malati ben 9.208 assicurati con una franchigia massima potrebbero spendere dal 20 al 30% in meno per i premi (passando a una delle cinque casse malati più convenienti); e circa 105.000 assicurati se passassero all’offerta più conveniente.

A risparmiare di più sarebbero gli assicurati di Sanitas nel canton Vaud (regione UFSP VD2) con il modello Medico di famiglia (senza infortuni) se passassero ad Assura: pagherebbero infatti 1.730.00 franchi all’anno, ovvero il 34% in meno.

Grande potenziale di risparmio anche per chi sceglie i modelli alternativi

Ma nel 2022, malgrado la diminuzione dei premi, anche chi ha già scelto un altro modello assicurativo alternativo con la franchigia massima può risparmiare molto. A risparmiare di più sarebbero gli assicurati di Sanitas (senza infortuni) nel canton Vaud (regione UFSP VD2) con una franchigia di 2.500 franchi, che passando ad Atupri e mantenendo lo stesso modello assicurativo potrebbero risparmiare 1.671.60 franchi all’anno, un importo pari al 34%.

Molto interessante è anche il potenziale di risparmio per chi è assicurato con un modello HMO. Il massimo risparmio lo otterrebbero gli assicurati di Sanitas nel canton Vaud (regione UFSP VD2) (senza infortuni) passando ad Assura con lo stesso modello assicurativo, vale a dire 1.616.70 franchi all’anno, ovvero il 34%.

Risparmio fino al 30% senza cambiare modello anche per gli assicurati standard

Anche gli assicurati standard con franchigia massima possono risparmiare senza cambiare modello assicurativo. Il massimo risparmio lo possono ottenere gli assicurati standard di Sanitas nel canton Vaud (regione UFSP VD2) (senza infortuni) passando all’assicurazione standard di Assura, vale a dire 1.628.40 franchi l’anno, ovvero il 30%.

Non conta solo il prezzo

La convenienza di un assicuratore non è però sempre sinonimo di una qualità del servizio perfetta. È vero che nell’assicurazione di base tutte le casse malati offrono le stesse prestazioni, ma la qualità dei servizi varia. Per esempio, molti degli assicuratori più convenienti fanno anticipare ai loro assicurati i costi per le cure mediche (seguendo il principio del «terzo garante»). «Per questo motivo, e prima di cambiare cassa, agli assicurati che si trovano in ristrettezze economiche si consiglia vivamente di informarsi sulle modalità di fatturazione», raccomanda l’esperto Comparis di assicurazione malattia Felix Schneuwly. Un buon indicatore per la valutazione della qualità di una cassa malati (nuova o diversa) sono i voti sulla soddisfazione dei clienti.

