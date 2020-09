Il Gran consiglio neocastellano sostiene il Consiglio di Stato nella sua volontà di ottenere un maggiore adeguamento fra premi malattia e costo delle prestazioni. Seguendo l’esempio di altri cantoni, in particolare del Ticino, ha approvato tre iniziative, che saranno inoltrate all’Assemblea federale.

I decreti relativi sono stati accettati oggi in serata senza opposizioni, sostenuti da tutte le forze politiche. Proposte simili in materia di costi della sanità per gli assicurati sono arrivate inizialmente dal Ticino e poi da Vaud, Ginevra, Friburgo e Giura.