Le due casse malati leader nell’assicurazione di base, Helsana e CSS, hanno notevolmente rafforzato la loro posizione di mercato negli ultimi cinque anni. Lo rivela un’analisi del servizio di confronti Comparis, che dipinge invece Groupe Mutuel come il grande perdente dello scorso lustro.

Rispetto alle cifre del 2016, Helsana, si legge in un comunicato odierno, ha guadagnato quasi 300’000 assicurati, il che corrisponde a un aumento del 26%. La compagnia con sede a Dübendorf (ZH) dispone di 1,450 milioni di clienti, totale che la rende la numero uno in Svizzera del settore.

CSS è comunque vicinissima con i suoi 1,448 milioni di assicurati. La crescita negli ultimi cinque anni è però stata più contenuta rispetto a quella registrata dalla concorrente, essendosi fermata al 9,8%. Stando alle spiegazioni di Comparis, ciò è dovuto al fatto che Helsana ha investito maggiormente per accaparrarsi nuovi clienti.

Al contrario, ad aver perso terreno è in particolare la vallesana Groupe Mutuel, che si ritrova con 300’000 clienti in meno, ridimensionandosi di un quarto. Al momento i suoi assistiti sono 955’000.

La migliore compensazione dei rischi ha costretto il gruppo di Martigny ad aumentare i premi più di quanto non abbia fatto ad esempio un’altra cassa malati della Svizzera romanda come Assura, ha affermato, citato nella nota, l’esperto del ramo in seno a Comparis Felix Schneuwly. Anche l’assicurazione vodese ha comunque vissuto un esodo notevole (-47’000).