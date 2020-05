Casse malati, la Commissione etica contraria alle liste nere

Sempre più persone non riescono a pagare i premi delle casse malattia. La Commissione centrale di etica dell’Accademia svizzera delle scienze mediche (CCE-ASSM) raccomanda tuttavia di evitare liste nere e blocchi di prestazioni.

Il numero di persone che non pagano i premi delle casse malati aumenta da anni, scrive la CCE-ASSM in una lettera aperta ai servizi medici cantonali, alle direzioni della sanità pubblicata, alle società mediche cantonali e all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) pubblicata oggi.

Il lockdown legato alla Covid-19 aggrava la situazione finanziaria, aumentando il numero di persone che non possono pagare i premi. La CCE-ASSM si è occupata di questa situazione in modo approfondito e ha analizzato le conseguenze e gli effetti sperati delle sospensioni delle prestazioni.

Secondo la CCE-ASSM, le autorità dei Cantoni che hanno tenuto una lista degli assicurati morosi e la Confederazione dovrebbero rivedere il modo di trattare con questi ultimi. La CCE-ASSM raccomanda di evitare le liste nere e i blocchi delle prestazioni. Tali elenchi non sono compatibili con i principi etici della cura e della giustizia e non sono nemmeno giuridicamente sostenibili.

La CCE-ASSM sostiene che le diverse interpretazioni cantonali del termine «trattamento d’urgenza» sono ingiuste. Le liste nere e le sospensioni delle prestazioni potrebbero anche avere effetti stigmatizzanti e violare i diritti della persona. Sono uno strumento inadatto per migliorare il comportamento in materia di pagamento e non sono adatti come sistema sociale di allerta precoce.

L’aumento dei costi sanitari diventa sempre più un problema. Circa il 6,4% della popolazione vive in un’economia domestica che almeno una volta non è stata in grado di pagare i premi della cassa malattia. Ciò è stato dimostrato da indagini condotte dall’Ufficio federale di statistica e dal Servizio di consulenza in materia di debiti all’inizio del 2019.

Alla fine del 2019, sette cantoni hanno introdotto la lista nera: Argovia, Lucerna, Sciaffusa, San Gallo, Turgovia, Ticino e Zugo. I restanti cantoni non hanno mai fatto ricorso a tale strumento o, come è avvenuto di recente nei Grigioni e nel cantone di Soletta, lo hanno abolito.

Secondo il rapporto della CCE-ASSM, si stima che 166.000 persone non paghino i premi della cassa malattia e la partecipazione ai costi, il che porta a oltre 453 milioni di franchi di pagamenti in sospeso all’anno. Nei Cantoni sopra citati, oltre 30’000 persone sono attualmente sulla lista nera e non possono ricevere prestazioni. Turgovia è l’unico cantone che include nella lista nera i bambini i cui genitori sono assicurati inadempienti.

