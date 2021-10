I cantoni dovrebbero poter redigere liste nere di assicurati in ritardo col pagamento dei premi malattia. Lo prevede un progetto approvato alla Commissione della sicurezza sociale del Nazionale (CSSS-N).

Attualmente, solo i cantoni di Argovia, Lucerna, Ticino, Zugo e Turgovia dispongono di liste simili, mentre San Gallo le ha abolite. Le persone «schedate» possono ricevere trattamenti medici solo in caso di emergenza.

Nell’esame del progetto, la CSSS-N ha approvato il testo finale grazie al voto decisivo del proprio presidente. Rispetto alla versione del Consiglio degli Stati, la CSSS-N non vuole che gli assicurati in mora vengano affiliati a un modello assicurativo alternativo, come quello del medico di famiglia.