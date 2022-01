Cassis a Berlino, in agenda relazioni bilaterali e con l’UE

Visita ufficiale a Berlino oggi per il presidente della Confederazione Ignazio Cassis: il ticinese incontrerà per la prima volta il nuovo cancelliere Olaf Scholz (Partito socialdemocratico), la nuova ministra degli esteri Annalena Baerbock (Verdi) nonché il capo dello Stato Frank-Walter Steinmeier.

Non mancheranno i riferimenti alla crisi geopolitica ucraina: propriamente la nota fa riferimento a «questioni internazionali attuali, in particolare concernenti la sicurezza in Europa».