Lo ha confermato oggi all’agenzia Keystone-ATS il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). In precedenza, la NZZ am Sonntag aveva rivelato che Cassis sarà uno dei primi capi di Stato ad incontrare il nuovo cancelliere tedesco Scholz.

Stando alla NZZ am Sonntag, durante la sua visita in Germania, Cassis intende adoperarsi per sbloccare le relazioni bilaterali con l’Unione europea (UE) dopo l’interruzione dei negoziati sull’accordo quadro istituzionale. Il presidente della Confederazione vuole far comprendere a Berlino la posizione della Svizzera e spiegare nuovamente i motivi che hanno portato il Consiglio federale a interrompere le trattative nel maggio 2021.