In occasione dell’incontro con il suo omologo francese Le Drian, Cassis ha espresso l’auspicio del Consiglio federale di portare avanti il partenariato con l’Ue sulla base degli accordi bilaterali. Il Consiglio federale intende inoltre continuare a collaborare nei settori in cui la cooperazione si è dimostrata efficace, sottolinea il DFAE.

Altri ambiti propri delle relazioni franco-svizzere, di cui sono state evidenziate la qualità, sono stati toccati. Per esempio tema di discussione è stata anche la situazione del diritto del lavoro nel settore svizzero dell’aeroporto internazionale di Basilea Mulhouse. Ma sono state affrontate pure varie questioni di carattere internazionale: Cassis e Le Drian hanno parlato in particolare del recente viaggio in Africa subsahariana del capo del DFAE e della situazione in Mali, e hanno poi discusso della situazione in Libia manifestando la loro volontà di partecipare alla conferenza di Berlino sulla Libia il 23 giugno.