Per la prima volta, un consigliere federale ha partecipato oggi in qualità di oratore ufficiale all’insediamento dei Capitani Reggenti di San Marino, un rito che si tramanda immutato dal 1243.

L’occasione per Ignazio Cassis, capo della diplomazia elvetica, per ricordare l’importanza del multilateralismo e firmare un memorandum d’intesa con la «Rocca» al fine di rafforzare la collaborazione reciproca in ambito multilaterale.

I due Paesi hanno espresso la volontà di intensificare la collaborazione e le già buone relazioni. Hanno inoltre sottoscritto un memorandum d’intesa in cui si impegnano a rafforzare la collaborazione in ambito multilaterale per garantire la difesa e il rispetto di valori comuni, come la pace, i diritti umani, la democrazia e il buon governo.