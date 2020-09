Il consigliere federale Ignazio Cassis si recherà in visita a Teheran da sabato a lunedì prossimi per celebrare il centenario della presenza diplomatica elvetica in Iran. Ad accompagnarlo ci saranno anche la consigliera nazionale Tiana Angelina Moser (PVL/ZH) e Thomas Minder (Indipendente-UDC/SH).

In occasione della visita, Cassis incontrerà anche il presidente iraniano Hassan Rohani e il ministro degli esteri Mohammad Javad Zarif, indica in una nota odierna il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), precisando che i colloqui saranno incentrati sulle relazioni bilaterali tra i due Paesi «e sui mandati in qualità di potenza protettrice della Svizzera».

Dal 1980 la Confederazione rappresenta infatti gli interessi degli Stati Uniti in Iran, mentre dallo scorso anno rappresenta l’Iran in Canada. Inoltre, nel 2017 ha assunto due mandati di questo tipo: per l’Iran in Arabia Saudita e viceversa, sottolinea il DFAE.

Oltre agli eventi ufficiali, Cassis domenica incontrerà alcuni rappresentanti delle aziende svizzere, del mondo scientifico e del settore sanitario. Lunedì invece il capo del DFAE avrà l’incontro con Rohani ed altri esponenti politici. Oltre a questioni bilaterali, diritti umani e il canale di finanziamento svizzero per l’esportazione di beni umanitari in Iran (SHTA), il programma della visita comprende anche gli sviluppi più recenti legati all’accordo nucleare e la situazione in Medio Oriente.

