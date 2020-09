La visita di Cassis in Iran è prevista da oggi fino a lunedì, quando incontrerà tra gli altri, il presidente iraniano Hassan Rohani e il ministro degli esteri Mohammad Javad Zarif per i colloqui ufficiali.

L’aereo che ha portato Cassis in Iran è atterrato questa notte attorno all’1.00, precisa il DFAE, ricordando che domani mattina la delegazione partirà in direzione di Teheran per celebrare il centenario della presenza diplomatica elvetica in Iran. Il consigliere federale è accompagnato dalla consigliera nazionale Tiana Angelina Moser (PVL/ZH) e da Thomas Minder (Indipendente-UDC/SH).